Conte alla Rai: “Complimenti al Napoli che ha fatto una grande gara tatticamente, hanno un organico inferiore solo alla Juve. Il derby ci ha tolto molte energie”

Antonio Conte ha rilasciato alcune dichiarazioni alla Rai: “Il Napoli è venuto qui a fare una grande partita difensiva, Mertens marcava Brozovic chiudendoci tutti gli spazi. Quando è così, devi essere più veloce nel portarti uno contro uno. Complimenti al Napoli che ha fatto una grande gara tatticamente. Il derby ha portato via tante energie nervose, ho fatto tanti cambi per questa ragione. Il Napoli ha battuto Juve, Lazio e Liverpool, questo dimostra la loro forza. Per me dopo la Juve hanno il miglior organico della nostra serie A. Se fossimo riuscito a pareggiarla non avremmo rubato niente”