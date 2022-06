Conferenza stampa Tonali: "Inghilterra-Italia? Ci inginocchieremo come gesto di rispetto nei loro confronti"

Alla vigilia di Inghilterra-Italia, dalla sala stampa del Molineux Stadium ha preso la parola anche il centrocampista del MilanSandro Tonali.

"In questo momento non mi voglio sentire leader, è un momento delicato per tutta la squadra. Bisogna essere uniti, non solo per me ma per i più giovani che vengono per le prime volte qui. Bisogna far sentire tutti dentro la squadra senza avere un vero e proprio leader, tutti devono sentirsi parte del gruppo".