Conte: "Il Napoli ha aumentato il gap, servono i top player". Marotta: "Icardi fuori progetto! Sceglierà lui, ma escludo la Juve"

Conferenza stampa Conte, Inter news - Antonio Conte, allenatore dell'Inter, ha parlato in conferenza stampa anche delle ultime notizie di calcio mercato Inter, in particolare su Mauro Icardi, accostato a Napoli e Juventus nelle ultime settimane. La diretta su Inter tv Streaming, ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.

Calcio mercato Inter - Conferenza stampa Conte: su Icardi e il Napoli

Mercato Inter - "Si è creato un gap enorme con la Juventus, ma anche con il Napoli. Il Napoli è cresciuto tanto e ha aumentato tanto il gap risptto alle altre, lavora bene da anni e cresce continuamente. Ci servono i top player in campo. Dobbiamo essere bravi a cercare di costruire qualcosa, ripeto il Napoli si è collocato in alto da diversi anni ed è cresciuto tanto".

Calciomercato Inter - Parola a Marotta: "Io e Ausilio stiamo lavorando tantissimo per ciò che riguarda il calciomercato. Lukaku primo obiettivo? Vogliamo allestire una squadra forte e soddisfare tutti i desideri di Antonio Conte. La società con tutte le componenti sociale ha deciso che Icardi e Nainggolan non faranno parte del progetto Inter, scelta sofferta ma decisa con grande coraggio da tutti".

Mercato Juve - Ancora Marotta: "Escludo Icardi alla Juve, in questo momento non ci sono le condizioni. Il calciatore è il protagonista del proprio futuro e deve essere accontentato, per ora della Juve non si vede nemmeno l'ombra".