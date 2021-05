Spezia, Italiano in conferenza: "Timidi, poco coraggio e disattenti in fase difensiva! Serviva un miracolo oggi contro il Napoli"

Vincenzo Italiano, allenatore dello Spezia, è intervenuto in conferenza stampa dopo il ko per 4-1 contro il Napoli.

Napoli in uno stato di grazia.

"Penso che in questo momento il Napoli è in uno stato di grazia. E' una squadra che mette in difficoltà tutti, figuriamoci se non può farlo allo Spezia se si presenta timido, con poco coraggio e disattento nella fase difensiva. Vorrei dare merito all'avversario che non ci ha permesso di giocare, che ci ha aggredito e messo in difficoltà. Per quanto riguarda noi, in queste ultime tre partite dobbiamo essere diversi rispetto a quelli visti oggi. Dobbiamo tornare ad essere quelli intraprendenti, quelli con coraggio ed entusiasmo che abbiamo fatto vedere durante l'arco del campionato e che ci sta permettendo di lottare con le altre per la permanenza in Serie A".