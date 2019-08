Condò: "Ancelotti ha avuto quasi tutto dal mercato: gli manca Icardi, ma la colpa non è imputabile al Napoli"

Paolo Condò ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss: "Ancelotti non ha più bisogno del facile consenso perchè ha vinto talmente tanto che è preceduto dalla sua fame ed imprese. Ha speso il suo primo anno di Npaoli nel capire la rosa facendo un congedo difficile come Hamsik con il quale ha provato a cambiargli ruolo allungandogli la carriera, ma non è bastato. Poi ha lanciato Fabian Ruiz che si è poi consacrato all'europeo di categoria. Delle richieste fatte penso abbia avuto quasi tutto Ancelotti, l'unico tassello che manca è Icardi ma non è colpa del napoli: tutto è dipeso dal ragazzo. La sua è stata una volontà inspiegabile viste le condizioni"