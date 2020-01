Comune, Sgambati: "Farò di tutto per riportare i tifosi del Napoli al San Paolo! Ma ho qualche dubbio..."

A Radio Marte nel corso di “Si Gonfia la Rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Carmine Sgambati, presidente commissione sport del comune di Napoli “Farò di tutto per riportare i tifosi del Napoli allo stadio San Paolo. Ho invitato l’avvocato Emilio Coppola, il rappresentante dei tifosi della SSC Napoli, a venirmi a trovare per ufficializzare insieme l’invito alla società calcio Napoli ed al questore di Napoli. Quest’ultimo si è già espresso ed ho una remora anche sulla possibilità di intervento della società calcio Napoli. Posso solo invitarli, non certo obbligarli a partecipare, ma vorrei ricordare che la politica è incontro, non scontro e questa chiusura non fa bene a nessuno. I tifosi del Napoli hanno sempre rappresentato il dodicesimo uomo in campo e cercherò di convincere i rappresentanti della società a venire in commissione. Poi, tra poco parlerò col questore di un argomento molto più importante e cercherò di convincere anche lui. All’ordine del giorno però dobbiamo un tema delicato perché abbiamo scoperto che a Gianturco tutto l’insediamento dei supermercati è abusivo e quindi si ipotizza che non abbiano pagato, provate ad immaginare, 550 milioni di euro”.