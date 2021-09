Comune, Sgambati: "Disagi per l'ingresso al Maradona? La soluzione deve trovarla la società, non noi"

Napoli - A Radio Marte nel corso della trasmissione "Si gonfia la rete" di Raffaele Auriemma è intervenuto Carmine Sgambati, presidente della Commissione Sport del Comune di Napoli.

"Disagi per entrare allo stadio? Tutte le problematiche sono all'attenzione di ogni soggetto inserito in questo discorso ma chi guadagna può mettere 200 steward in più o 50 telescopi in più. La cosa riguarda sia la presenza del Reddito di Cittadinanza ma anche il fatto che gli stwerard vengono pagati 2 euro all'ora. Se poi al posto di pagare gli steward 30 euro si potessero pagare 100...La soluzione non la deve trovare il Comune ma la società che gestisce l'evento in quel momento. L'ordine pubblico è gestito dalla Polizia ma gli altri problemi riguardano la società".