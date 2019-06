Comune, l'Ass. Borriello: "Pensiamo anche ai lavori esterni del San Paolo! Sembrerà uno stadio Europeo, impianto d'illuminazione migliore di quello della Juve"

Ciro Borriello, Assessore dello Sport del Comune di Napoli, è intervenuto in diretta ai microfoni di 'Kiss Kiss Napoli' la radio ufficiale della SSC Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: "Colpo d'occhio importante con il San Paolo, sembrerà uno stadio europeo. Sediolini colorati, la pista d'atletica, balaustre, si noterà meno il terzo anello. Abbiamo colto l'opportunità per far tornare a splendere tutto all'interno, ora dobbiamo vedere per l'esterno, daremo una sistemata anche all'esterno. I soldi per aggiustare il San Paolo sono soldi pubblici e dei cittadini, nessuno mette nulla di tasca propria. Lavoro straordinario della Deltronics che ha fatto si do poter aggiungere i tabelloni allo stadio San Paolo. Per l'esterno abbiamo l'idea di mettere dei led all'esterno su tutta quella fascia di cemento. Magari dei mega schermi che possono dare informazioni generali e mandare in continuazione pubblicità. Impianto d'illuminazione completamente nuovo, è molto più moderno di quello dell'Allianz Stadium".