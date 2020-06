Comune di Napoli, Simeone: "Festeggiamenti in caso di vittoria domani? Ci saranno divieti specifici, faccio un appello ai concittadini. Su quanto accaduto a piazza Mercato..." [ESCLUSIVA]

Ultimissime notizie Napoli - Nino Simeone, consigliere comunale del Comune di Napoli, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“Le immagini di ieri a piazza Mercato hanno colpito tutti, c’erano davvero tanti ragazzi. Lì si giocava sempre a calcio. Chi ha organizzato quell’evento ha commesso due errori. Il primo è di mettere a rischio la salute di tutto ed il secondo è che una cosa del genere non va fatta. Detto ciò, non ci sono strutture in città e nel centro storico dove poter giocare. In quel clima, se si fosse presentata la Polizia sarebbe successo il finimondo. Serve senso civico da parte di tutti, queste cose non si possono fare! Nessuno ha chiamato la Polizia o i Carabinieri per denunciare la cosa? Sono domande a cui non so rispondere. Ci saranno ripercussioni. Festeggiamenti in caso di vittoria del Napoli domani? L’invito è quello di, eventualmente, fare tutto tenendo in considerazione i divieti assoluti di assembramenti. Non ho scritto al Prefetto perché do per scontato che saranno prese le contromisure necessarie. Ci saranno divieti specifici, Prefettura e Questura faranno dei comunicati sicuramente. Riaprire il San Paolo? Aspettiamo le nuove norme sul distanziamento ma siamo ancora in piena emergenza. Utilizziamo mascherine e tutte le soluzioni necessarie per evitare la diffusione del contagio”.