Comune di Napoli, Borriello: "Il San Paolo sarà uno stadio da classe B, non A. Vogliamo brandizzare le coperture esterne. Vecchi sediolini all'asta per recuperare palestre"

A Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Ciro Borriello, Assessore allo Sport per il Comune di Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“I maxischermi sono la soddisfazione nostra, dei tifosi e della città. C’è tanto altro da fare per il San Paolo, ma stiamo lavorando bene. Il tema della convenzione porterà anche il Calcio Napoli a fare degli investimenti. E’ un San Paolo in classe B, non ancora in classe A. Dal punto di vista della certificazione manca ancora l’organizzazione dell’esterno dello stadio, lì soffriamo ancora. Ma già se riusciamo a fare un bando per brandizzare quei tralicci della copertura e li rivestiamo con dei led, faremmo una buona opera. Piazzale Tecchio disorganizzata nei giorni delle partite? Si potrebbe creare una maxi area pedonale con dei ristoranti esterni, dove i tifosi potrebbero mangiare prima di andare a vedere la partita. I vecchi sediolini? Li abbiamo stoccati in un luogo segreto e stiamo procedendo a metterli all’asta per recuperare poi delle palestre scolastiche nella periferia di Napoli”.