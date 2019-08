Comune, Borriello sui sediolini rubati: "Avevano dei difetti, bisogna capire se l'impresa avesse dato l'ok al lavoratore. Si agli allenamenti al San Paolo"

Ciro Borriello, assessore dello Sport del Comune di Napoli, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24: "A quanto pare quei sediolini 'rubati' avevano dei difetti e non avevano passato il test di qualità. Bisogna ora capire se è la stessa impresa ad aver dato l’ok al lavoratore della Napoli Servizi a prendere gli stessi sediolini. Il gesto resta comunque sbagliato perchè il dipendente non doveva accettare eventualmente questo regalo. Abbiamo aperto un’inchiesta interna e c’è un indagine in corso. Allenamenti al San Paolo? Credo che il Napoli voglia sfruttare questa occasione e spero che lo si faccia”.