Comune, Borriello: "Stadio Maradona entro il 2020, vi svelo il nome! Anche una statua per Diego all'esterno"

Diego Armando Maradona - Ciro Borriello, assessore dello Sport del Comune di Napoli, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Stiamo lavorando per intitolare lo stadio il prima possibile, poi penseremo a una strada o piazza. Vogliamo farlo entro fine 2020. Dobbiamo capire con gli esperti se si chiamerà stadio Diego Armando Maradona o Maradona Stadium. Potrebbe esserci anche una statua prima di entrare, c’è un artista argentino che ci ha contattato per realizzarla. Siamo tutti allineati e pronti. Quest'anno niente luminarie, troppe persone stanno morendo e non è il momento".