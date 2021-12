Commissione FIGC, Della Frera: "Cambio di protocolli per il calcio? Attendiamo decisioni su green pass per spogliatoi"

A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il dottor Walter Della Frera, membro della commissione tecnico scientifica della FIGC, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Cambio di protocolli per il calcio? Noi come commissione siamo in attesa delle decisioni del Governo e del CTS, sarebbe prematuro prendere decisioni che non sarebbero accettate dal CTS. Già oggi si pronuncerà sulle quarantene e le eventuali modifiche, aspettiamo nel mondo dello sport e nel calcio l’uso del Green pass rafforzato per gli spogliatoi: se sarà per i campionati di interesse nazionale oppure un permesso per questi atleti di usufruire di un Green pass normale per accedere agli spogliatoi e alle palestre. Variante Omicron? Sembra molto contagiosa, ma per i vaccinati poco dannosa: il problema è per i non vaccinati, si tratta di capire se obbligare tutti a vaccinarsi per avere il Green pass rafforzato, perchè solo così si entrerebbe negli spogliatoi”