"Come sta Ghoulam?": Gattuso fa il punto sugli infortunati

Notizie Calcio Napoli - Allo stadio San Paolo si è giocata la gara di coppa Italia tra Napoli e Lazio. Nel post partita la conferenza stampa di Gennaro Gattuso, L'allenatore del Napoli ha risposto alle domande dei giornalisti dopo la partita interna contro la Lazio.

"Infortuni? Maksimovic torna domani o dopodomani in gruppo. Koulibaly farà risonanza domani e Mertens ha cominciato ma sente ancora piccoli fastidi. Allan domani sarà a riposo e poi ricomincerà. Ghoulam non sta benissimo, non riesce a dare continuità".