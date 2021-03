Colonnese: "La forza del gruppo ha fatto la differenza domenica, pensate alla reazione della squadra dopo il fallo di Theo"

Ultimissime calcio Napoli – Ciccio Colonnese, ex calciatore, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“La forza del gruppo fa la differenza, il Napoli ha vinto domenica senza prendere gol con questo spirito. Non ha concesso quasi nulla al Milan e questo dimostra che non voleva prender gol. Tutta la squadra è partita quando Theo ha fatto quel fallaccio su Osimhen e questo dimostra la compattezza di squadra. I Napoli i gol li fa sempre, ma se riesce ad essere cattiva agonisticamente può tornare su in classifica”.