Colonnese: "In Champions League motivazioni sempre maggiori, nessuno si aspettava di vedere il Napoli così in basso"

Ultimissime calcio Napoli - Ciccio Colonnese, ex calciatore, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"In Champions League le motivazioni sono sempre maggiori perché sono partite viste da tutti. E' sbagliato perché la qualificazione in Champions League passa dal campionato ma è così. Oggi gli azzurri sono fuori dalla Champions, non hanno più tempo da perdere se vogliono rientrare in corsa per le prime quattro in classifica. Il Napoli è molto indietro, nessuno si aspettava di vedere questa squadra così indietro".