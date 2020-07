Colonnese: "Al Camp Nou partita complicatissima, ma il Napoli si giocherà le sue carte"

A Radio Marte nel corso di “Marte Sport Live” è intervenuto Ciccio Colonnese, giornalista

“Il Napoli ha sofferto contro il Sassuolo perché tutte soffrono quando affrontano il Sassuolo che gioca molto bene. Di certo il Napoli contro il Barcellona ci metterò più concentrazione, ma non sono preoccupato: il Napoli è sempre stato attento e corto in difesa quando la posta in palio è alta. Certo, al Camp Nou la partita è complicatissima, ma non bisogna fasciarsi la testa prima di romperla. Il Napoli ha qualità, un allenatore preparato che ha trovato il modulo adatto alla rosa e se poi ce la farà a passare il turno non so, ma di certo ce la metterà tutta e può giocarsi le sue carte”.