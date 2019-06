Colomba: "James Rodriguez infiammerebbe la piazza ma da solo non basta! Insigne? Meglio al centro dell'attacco"

A Radio Marte è intervenuto Franco Colomba, allenatore

"James Rodriguez lo apprezzo in ogni sua caratteristica, ma non è un giocatore che da solo può cambiare il volto di una squadra, per quanto spessore possa avere. James è uno di quelli che infiamma le piazze, ma una squadra non può dipendere dall'arrivo di un solo giocatore: il Napoli deve fare una squadra equilibrata e compatta perchè la qualità offensiva è importante, ma da sola non basta.

Insigne da esterno riesce ad esprimersi al meglio delle sue potenzialità, ma credo che anche al centro possa esprimersi bene. Questa però è una mia opinione, diciamo che quando gioca da esterno può farlo anche ad occhi chiusi perchè quello è il suo ruolo, poi dipende anche dalla squadra che hai, dalle caratteristiche dei tuoi giocatori e da quelle dell'avversario".