Colomba: “Bisogna far capire a Kvara che questo sarà un anno di ripartenza, Lukaku ottimo per Conte”

“A Conte verrà data carta bianca, entro certi limiti, presumo con un accordo fatto con il presidente che ha dimostrato di non voler fallire. La società vuole ripartire da una squadra valida dopo un anno considerato troppo atipico. L’arrivo di Conte è un buon segnale perché si è preso un vincente che ha conquistato trofei con la Juventus e l’Inter. Il mister si è subito preso la responsabilità delle manovre mostrando il suo carisma. Le dichiarazioni di Kvaratskhelia? Ci vuole un colloquio a tu per tu, chiaramente le volontà del giocatore non sono l’unica cosa da dover valutare in questi tempi. Bisognerà fargli capire che questo sarà un anno di rivalsa da cui ripartire e se Khvicha capisce il progetto allora si andrà avanti insieme. Osimhen? A quanto ho capito la sua cessione è già decisa, anche perché non se ne parla come un possibile rimanente a Napoli, presumo che gli azzurri stiano aspettando offerte tramite la clausola. Victor è un grande giocatore, ma Lukaku, come caratteristiche, può essere utile nel gioco di Conte visto che riesce a proteggere la palla e giocare spalle alla porta”.