Collovati: "Sono convinto che il club stia già scegliendo il nuovo tecnico per il prossimo anno"

Fulvio Collovati, intervenuto a ‘Giochiamo D'Anticipo’ su 11 Televomero, ha parlato della conferenza stampa di ADL e del prossimo match di campionato tra Napoli e Milan:

"Addio Spalletti? Nelle parole di ADL c'è un'ammissione di responsabilità. Il Napoli lo scorso anno ha vinto lo Scudetto con 4/5 giornate d'anticipo, possibile che i discorsi sul rinnovo di Spalletti siano partiti il 12 maggio? L'errore del presidente è stato doppio in questa vicenda. Sono quasi 20 anni che tiene il Napoli ad alti livelli e per questo merita solo elogi, ma noto che durante la conferenza di ieri nessuno gli ha fatto domande di un certo tipo. L'addio dell'allenatore toscano è stato gestito male. Le parole su Garcia? Figlie di quella che è stata la fine del rapporto con Spalletti, non è possibile che un presidente vada negli spogliatoi a dire certe cose nei confronti di un allenatore.

A prescindere da come finirà la stagione, sono convinto che il club stia già scegliendo il nuovo tecnico per il prossimo anno. ADL può essere contestato per gli atteggiamenti, ma è un grande imprenditore che mantiene il Napoli ad alti livelli da 20 anni.

Milan? Squadra che segna tanto ma che ha l'undicesima difesa del torneo. Il Napoli deve andare a San Siro per giocarsela, altrimenti rischia di perdere. La difesa a tre non sarebbe la scelta migliore, bisogna cercare di tenere lontano e fare preoccupare della fase difensiva elementi come Theo Hernandez. Sono convinto che Kvara e Simeone faranno una grande gara. L'Atalanta è la rivale più temibile per la Champions, è una squadra che gioca bene e che ha vinto più partite in casa dopo l'Inter".