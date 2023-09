Collovati: "Napoli fragile in difesa: se ti difendi basso, vai in difficoltà contro chiunque"

Fulvio Collovati è intervenuto in diretta a Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24:

“Nel calcio di oggi, quando si parla di difesa, si parla di fase difensiva: sono coinvolti anche altri giocatori, in fase di transizione, si difende anche con gli esterni e i centrocampisti. Nella partita col Braga, ho notato fragilità difensiva sia in Juan Jesus che in Ostigard. Se ti difendi basso, vai in difficoltà contro chiunque".