Collovati: "Il Napoli deve lavorare per correggere qualche sbavatura in difesa! Dopo la sosta è tutto un'incognita"

Notizie Calcio - Fulvio Collovati è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

"Dopo la sosta per le nazionali, c'è sempre un punto interrogativo perché non sai in che condizioni rientrano i giocatori dalle rispettive rappresentative e perché non si lavora con il gruppo al completo. Quest'anno, però, credo sia un campionato più competitivo perché sia Napoli che Inter possono competere con la Juventus, che è sempre favorita ma ha cambiato tipo di allenatore e ci sono mugugni nello spogliatoio per l'abbondanza di giocatori. I numeri parlano chiaro, i campionati si vincono subendo meno gol, siamo solo all'inizio, ci sono cose che vanno e cose meno, per cui non ci sono ancora le condizioni ottimali per fare previsioni esatte. Per quanto riguarda il Napoli, poi, è vero che non si possono prendere 7 gol in due partite, ma dobbiamo anche riconoscere che non c'è ancora l'intesa giusta tra i due centrali che sono fortissimi, diamogli ancora tempo. Quando si dice che il girone della Nazionale non era difficile, si sminuisce il lavoro di Mancini, invece penso che se hai vinto tutte le partite significa che è stata imboccata la strada giutsa. Piuttosto, credo si debba lavorare ancora su qualche sbavatura in difesa e sulla fase realizzata".