Code fuori al Maradona, Alvino: "Disorganizzazione da denuncia! Gli steward hanno abbandonato la postazione"

Carlo Alvino è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Sto facendo una battaglia di civiltà per quanto accaduto ieri in Napoli Benevento fuori al Maradona. Va denunciata la disorganizzazione per le file tra Venezia e Benevento. E’ incivile che i tifosi facciano 2 ore per le amichevoli o che siano entrati verso fine primo tempo, molti altri se ne sono dovuti tornare a casa. Alle 21:30 gli steward hanno abbandonato la postazione e hanno fatto entrare tutti senza nessun tipo di controllo per le lunghe file che ancora erano all’esterno del Maradona. Non può succedere questo in Napoli Juve, bisogna aprire in anticipo i varchi e aumentare gli steward. Tante cose non arrivano al presidente, questo messaggio invece deve arrivare forte e chiaro e soltanto a lui.