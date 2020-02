Coco: "Mertens spolvera le qualità di Callejon e Insigne, inutile marcare solo Messi contro il Barça..."

Notizie calcio Napoli - Francesco Coco, ex difensore di Inter e Milan, è intervenuto ai microfoni di Radio Goal, trasmissione radiofonica in onda sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it.

"Crescita lenta però costante del Napoli, Gattuso sta dando motivazioni che si erano perse per mille motivi. Squadra che si è ritrovata. Barcellona? Il Napoli arriverà pronto per poter affrontare i blaugrana, sfida fantastica".

"Con il rientro finalmente di Mertens si possono spolverare le qualità anche di Callejon e Insigne".

"Come si ferma Messi? Non si ferma, nessuno lo ha fermato fino ad oggi: Messi è uno dei più grandi calciatori degli ultimi vent'anni ma io non sono di quelli che cerca di togliere forze a un solo giocatore e non sprecherei troppe energie per un solo calciatore visto che il Barcellona ne ha davvero tanti".