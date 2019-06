Sarri alla Juve, l'ex presidente Cobolli Gigli: "Un atto scellerato! Non dimentico le sue frasi"

Giovanni Cobolli Gigli, ex presidente della Juventus, è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli, ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“Sarri alla Juve un atto scellerato, almeno da tifoso. Non dimentico le sue parole. Il Sarrismo è un movimento che criticava la Juve. Ma ormai i giochi sono fatti. Quindi bisogna metterlo alla prova dei fatti. Nessuno lo discute come allenatore e per qualità di gioco, bisogna capire se arriverà alla Champions League.

Alle prime difficoltà di Sarri ci sarebbero dei problemi dai tifosi. Ma i tifosi li conosciamo. Se la Juve vincerà le partite alla terza gara i tifosi si saranno dimenticati. Io no. Non dimentico che fino ad un mese fa diceva che l’Inghilterra aveva il campionato più bello del mondo. Mi auguro che comunicherà da Juventus e non da Sarri, senza trovare ventisette ragionamenti dietro come faceva con il Napoli”