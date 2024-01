Popovic-Napoli, richieste altissime dal suo entourage: le cifre | ESCLUSIVA

Vincenzo Credendino, ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (79 Digitale Terrestre), ha parlato di Popovic:

“Negli ultimi giorni si è parlato di Matija Popovic e della possibilità di trasferirsi al Frosinone via Napoli, come rivelato da Angelozzi. Giocatore forte e svincolato, nel giro della nazionale serba. Non è ancora arrivata la quadra perchè il suo entourage e il padre hanno fatto una richiesta specifica: 2mln alla firma e 1,2 mln netti come stipendio. Su di lui, comunque, restano tante squadre".