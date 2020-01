Cm.com, Longo a CN24: "Potrebbe sbloccarsi la trattativa per Tonelli alla Sampdoria! Anche Llorente può partire, Politano andrà alla Roma"

Ultimissime calcio Napoli - Daniele Longo, giornalista di Calciomercato.com, è intervenuto ai microfoni di CalcioNapoli24 Live. Ecco quanto dichiarato:

"Younes sta manifestando la volontà di cambiare arie, sondaggio del Genoa ma piace anche a diverse squadre tedesche. Sarà un'operazione da ultimi giorni di mercato. Anche Llorente potrebbe lasciare Napoli. Tonelli ha una trattativa in corso con la Sampdoria che potrebbe sbloccarsi. L'agente sta lavorando, il calciatore ha cambiato agente. Magari un prestito oneroso con diritto di riscatto, senza obbligo, potrebbe essere decisivo per la chiusura della trattativa. Ci sono tutte le possibilità per definire la trattativa nei prossimi giorni. Politano? Si va verso lo scambio con Spinazzola. Le due società stanno discutendo la formula dell'operazione: valutazioni simili, ci dovrebbe essere un conguaglio da parte della Roma. Il calciatore spinge per il trasferimento in giallorosso. Il Napoli non è stato deciso, ha fatto un piccolo tentativo. Ghoulam? Non rientra più nelle grazie del Napoli, il club si sta muovendo su Tsimikas dell Olympiacos. Ricardo Rodriguez non fa impazzire Giuntoli, il suo nome stuzzicava più Gattuso che il ds azzurro. Llorente? Si parla di un clamoroso ritorno al Tottenham visto l'infortunio di Kane".