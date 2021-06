Cm.com, Longo a CN24: "Emerson Palmieri-Napoli, occhio all'Inter: l'affare Hakimi può far saltare tutto"

Napoli Calcio - Daniele Longo, giornalista di Calciomercato.com, intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime notizie sul Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"Ermeson Palmieri resta il profilo che più piace al Napoli ma resta da capire anche cosa voglia fare il Chelsea con Hakimi: infatti ha offerto 60mln più un giocatore e tra questi c'è proprio Emerson Palmieri anche se Inzaghi non lo vorrebbe, preferendo Marcos Alonso. Gattuso? Un rebus da risolvere, con 24 ore ricche di colpi di scena".