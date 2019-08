Cm.com, Agresti: "Icardi? E' un'idea della Juve da tempo, difficile lo scambio con Dybala"

Stefano Agresti, direttore di Calciomercato.com, è intervenuto ai microfoni di Microfono Aperto, trasmissione radiofonica in onda sulle frequenze di Radio Sportiva. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it.

"Icardi? Idea intrigante che la Juve porta avanti da tempo. L'argentino è un problema per l'Inter, la logica può farci pensare allo scambio con Dybala, anche se la Juventus farà di tutto per ostacolarlo. Dybala? Resta in uscita. L'indiziato principale a lasciare la Juventus è Matuidi".