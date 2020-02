Cm.com, Agresti: "Gattuso? Il Napoli sta attraversando un periodo non semplice, ha ottenuto risultati con le grandi con un gioco accorto"

Così Stefano Agresti nel 'Microfono Aperto' di Radio Sportiva:

"Valeri ha diretto molto male la gara e da entrambi le parti. Il rigore ovviamente incide moltissimo nella valutazione che possiamo fare. Il braccio largo di Calabria? Per me il rigore non c'è perché il giocatore è di spalle. Gli altri cartellini sono tutti corretti. Gli arbitri danno la sensazione di vivere male il fatto di essere chiamati al Var e questo è un problema. Maran? Ha fatto un lavoro eccellente e non dimentichiamo da dove è partito, con una squadra completamente rinnovata. Ora il Cagliari è andato un po' fuori giri, magari qualcuno si era illuso ma Maran non si discute. Gattuso? Il Napoli sta attraversando un periodo non semplice, anche se ha ottenuto risultati con le grandi con un gioco accorto"