Club Napoli Figline, il presidente a CN24: "Sarri non è come Higuain ma qui tutti ne parlano male! Il San Paolo lo fischierà sicuramente"

Agostino Ianuese, presidente del Club Napoli Figline, è intervenuto ai microfoni di CalcioNapoli24 Live. Ecco quanto dichiarato:

"Sarri alla Juve? Noi siamo anche amici di Maurizio ma siamo tifosi del Napoli! Tradimento? Calcisticamente ti devo dire di sì, se fosse andato dal Napoli alla Juventus sarebbe stato un vero e proprio tradimento. Maurizio è andato dal Chelsea alla Juventus, non ha mica fatto come Higuain. Qui tutti quanti ne parlano male, è normale. Come fai a parlarne bene? Io che lo conosco non posso parlarne male. La prossima Serie A? Io sono per il Napoli! Sarri fischiato al San Paolo? Sicuramente lo faranno, è normale. Io alla partita al San Paolo non ci vengo (ride, ndr)".