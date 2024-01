Ciro Borrelli, il padre: "Ecco cosa mi ha detto dopo l'esordio di ieri. Futuro? Dovrebbe rientrare al Napoli" | ESCLUSIVA

Pasquale Borrelli, papà di Ciro Borrelli calciatore che ieri ha debuttato in Coppa Italia nel match tra Juventus- Salernitana, è intervenuto a CalcioNapoli24 TV:

"Abbiamo vissuto l'esordio di ieri con grande emozione. Ciro continuerà a lavorare senza mollare, piedi per terra soprattutto dopo ieri. Non ha fatto nulla. Sarebbe un sogno poter giocare nel Napoli come lo sta realizzando Pasquale Mazzocchi. nel napoli, Ciro aveva poco spazio ed abbiamo scelto di poter maturare alla Salernitana dove si trova in prestito secco proprio dal club partenopeo. Futuro? Non immagino niente per lui, il prossimo anno dovrebbe rientrare a Napoli ma non decido io. Ciro mi ha chiamato stamattina, è sereno, ha preso con tranquillità l'esordio. Martedì è il suo compleanno e gli hanno fatto un bel regalo facendolo giocare ieri".