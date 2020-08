Ciaschini: "Reguilon interessante e giovane, può fare al caso del Napoli. Gattuso? Ha ampi margini di crescita"

Ultime notizie calcio Napoli - Giorgio Ciaschini, allenatore, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Reguilon è molto interessante ed è giovane, quando io ed Ancelotti eravamo a Madrid era in seconda squadra. Ha molta spinta e può fare al caso del Napoli. Le discussioni sul mercato tra Real e azzurri non vanno ad incidere, sono cose che passano in secondo piano. Gattuso è molto bravo ma ha ampi margini di crescita, sono contento di quello che ha dimostrato a Napoli. Ha preso una squadra messa molto male mentalmente e le ha dato gioco e compattezza”.