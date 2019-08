Chiarugi: "Se il Napoli prende Lozano, James e Icardi diventa la squadra più forte della Serie A"

Luciano Chiarugi, ex calciatore di Fiorentina e Napoli, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24: "Lozano è un grande colpo per il Napoli, salta l'uomo con una velocità incredibile, non ci sono così tanti giocatori forti al mondo. Se il Napoli prende Lozano, James e Icardi diventa la squadra più forte della Serie A. Il Napoli sta cercando di allestire una grande squadra. La Fiorentina sta crescendo e prendendo forma, ma manca ancora qualcosa".