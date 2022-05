Napoli Calcio - Umberto Chiariello è tornato a pronunciarsi su Luciano Spalletti in diretta su Teleclubitalia: “In questo momento nessuno vede Spalletti bene a Napoli. Per un motivo semplice: al quarto posto ti porta pure ma poi stop. Da non sottovalutare poi le dichiarazioni contrastanti tra allenatore e Dries Mertens. Ancora una volta Spalletti si trova sempre in contrasto con i leader degli spogliatoi come è accaduto a Roma con Totti. Ha tanti limiti e vuole fare troppo il filosofo”.