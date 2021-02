Napoli - Umberto Chiariello, giornalista di Canale 21, è intervenuto a Campania Sport per parlare di Osimhen: "E' un ragazzo giovanissimo al primo anno in Italia, deve ambientarsi. Non vedo altro che un ragazzo solare, simpatico e allegro. Non dimentichiamoci di Lozano. La squadra non lo aiuta".