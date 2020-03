Chiariello: "Sono contento delle azioni di De Laurentiis, è un passo per far risalire il Napoli nel calcio italiano”

Ultimissime notizie Napoli. In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’ è intervenuto Umberto Chiariello, giornalista, con il suo EditoNapoli:

“Mi preoccupava molto l'assenza di De Laurentiis e mi dispiaceva non vederlo come protagonista nel discorso di sostegno e beneficenza agli ospedali, ero dispiaciuto nel non vedere una presa di posizione. Sono molto contento che abbia chiamato il professore Ascierto, ho letto di un De Laurentiis che ha fatto da mediatore per una proposta sensata da presentare al Governo. Un presidente maturo che mette a disposizione degli altri la sua esperienza imprenditoriale. Questo è un primo passo fondamentale affinché il Napoli possa prendere un ruolo guida nel calcio italiano".