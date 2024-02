Chiariello: "Partita orrenda ma la cosa peggiore sono le dichiarazioni di Mazzarri: vaneggia! Dice cose fuori dal mondo!"

Umberto Chiariello ha sferrato un duro attacco a Mazzarri nel suo consueto editoriale su Canale 21

"La cosa peggiore di ieri non è stata nemmeno la partita che è stata orrenda, siamo all'orrido. Ma preoccupano le dichiarazioni di Mazzarri. Io ho la febbre ma chi vaneggia è lui. Vaneggia! Dice cose fuori dal mondo.

Qualcuno spieghi a Mazzarri che non è fantacalcio ma è calcio. Ogni 25 minuti di possesso non è gol: il Napoli ha fatto il 75% del possesso palla ma andate a vedere la heat-map del Napoli. Siamo al peggior Gattuso della storia che pure ha fatto molti punti in più ed aveva una squadra nettamente più produttiva, ma faceva quello stancante tiki taka che serviva semplicemente a non dare il possesso palla agli avversari. Ora se questo sistema di gioco che Mazzarri rivendica dicendo di fare un grande possesso palla, ma qualcuno glielo spiega che questo grande possesso palla deve essere volto ad offendere ed andare verso la porta avversaria? E non a tornare indietro?

Questo possesso palla ti è servito con la Lazio per portarti a casa lo zero a zero. Gli avversari ormai vengono a Napoli, si sistemano nella loro metacampo, si prendono la loro tazza di caffè e aspettano il Napoli che ci mette dai 15 ai 20 minuti per arrivare in porta. Senza idee di gioco, senza offendere e senza idee codificate e lui ci dice che alla squadra ha dato ben tre sistemi di gioco. Ma ne funzionasse uno però! il 4-3-3 è inguardabile. Il 3-5-1-1 è il modo in cui lui ha giocato alcune partite senza mai tirare in porta. Ha 8 attaccanti e ne fa giocare uno e mezzo. Il 3-4-3 che ha sbandierato ma non l'ha mai usato, perchè alla fine era un 5-4-1.

Non si accorge però che questa squadra ogni qual volta, lui prende e mette dentro gli attaccanti preso dalla disperazione, fa gol quei pochissimi che ha fatto. Ha ribaltato partite destinate a finir male, vedi Cagliari e Salernitana, oppure Verona con Kvara che ha pescato il jolly. Così è stato ieri con Ngonge. Nel secondo tempo ha pure sbagliato sistema di gioco.

De Laurentiis si presenta in conferenza con un bigliettino dicendo che Lindstrom gioca a destra. Poi Mazzarri in conferenza dice che può giocare solo a destra al posto di Kvara. Poi mette Lindstron a destra fisso, Kvara largo a sinistra. In questo modo ha smentito se stesso.

Sempre in conferenza gli chiedono: ma Ngonge non meriterebbe più spazio? Politano dopo aver tirato la carretta sta proprio al lumicino. E lui dice che deve rispettare le gerarchie dello spogliatoio e portare rispetto a chi ha vinto uno scudetto. Bravo! Se dici questo mi spieghi come mai Mario Rui è diventata la terza scelta? Con Mazzochi che sta davanti a lui e anche Olivera appena rientrato. Mario Rui terza scelta, miglior terzino lo scorso anno. Mazzocchi e Ngonge si vede che hanno una marcia in più rispetto agli altri, perchè la preparazione non l'hanno fatta a Napoli.

Insomma è un disastro e lui dice non mi dimetto: se mi accorgessi di non avere la squadra in mano mi dimetterei. Mazzarri hai preso il Napoli quarto e sei finito al decimo posto! Se titiro fuori tutti i numeri che hai fatto, sei il disastro più epocale del calcio Napoli! Ti candidi ad essere l'allenatore più scarso di tutti i tempi e stai rovinando il ricordo che avevi lasciato. Voglio cambiare il terzo allenatore? E' certo! Ho certezza che con Mazzarri non andiamo da nessuna parte. Con un altro possiamo fare peggio? Siamo già salvi, che ci importa. Ci vogliamo provare o no?

Se Mazzarri non è stato cacciato è perchè c'è il Barcellona. Deve solo sperare di fare il miracolo col Barcellona e cambiare marcia. Il Napoli ieri ha abdicato la zona Champions perchè il Bologna ha vinto, come l'atalante e stasera la Roma".