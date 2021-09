Chiariello: "Napoli forza quattro! Anguissa l'uomo della svolta, con lui anche Fabian Ruiz gioca bene"

Ultime notizie calcio Napoli - Umberto Chiariello, giornalista di Canale 21, nel suo classico editoriale ha parlato della sfida vinta del Napoli sul campo della Sampdoria. Ecco alcuni estratti riportati da CalcioNapoli24:

"Cinque vittorie su cinque partite. Napoli a forza quattro dopo Udine e Genova, è una squadra impressionante che va al di là di ogni più rosea aspettativa. Ha dominato in lungo e in largo ed in pochissimo tempo, questa estate chi mai lo avrebbe pensato? Mi ricorda la vittoria del primo Scudetto. Venne a mancare Pecci, che era il regista del Napoli e volle andar via ed era arrivato De Napoli ed ereditava un Maradona in condizioni straordinarie. C'era un problema a centrocampo e con arguzia ma senza denari il Napoli prese Romano ed alla sua prima partita gli azzurri vinsero a Roma. Perché penso a Romano? Perché quest’anno il Napoli è stato immobile sul calciomercato, De Laurentiis non ha svenduto nessuno e li ha tenuti tutti, con Giuntoli che a fine mercato ha tirato fuori dal cilindro Frank Anguissa. E’ lui l’uomo della svolta, oggi dominatore assoluto in un Napoli strepitoso. E’ anche colui che finalmente fa giocare bene Fabian Ruiz, che è un talento meraviglioso che si stava perdendo, tecnicamente non gli si può dire niente anche se è monopiede. E’ un giocatore che ti sta dando equilibrio, forza ed equilibrio, era quello che Gattuso cercava in Bakayoko e non l’ha trovato".