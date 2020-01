Chiariello: “Italia nuovo cimitero degli elefanti e i guadagni arrivano solo dai giovani”

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione con Umberto Chiariello in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Umberto Chiariello, giornalista, con il suo EditoNuovo:

“Se l'Italia diventa il nuovo cimitero degli elefanti, riportando Ibrahimovic a casa a 38 anni, se ci siamo entusiasmati per il fine carriera di Cristiano Ronaldo che ha trovato il Paese di Bengodi dal punto di vista fiscale, è anche vero che questo calcio è impazzito. Oggi comprare un giovane di valore, ha dei costi spropositati. Oggi la Gazzetta ha fatto un'inchiesta in materia, oggi per comprare un ragazzo con 15 presenze nei maggiori campionati, devi spendere una cifra pazzesca. Sterling, giovanissimo, al City costò più di 63 milioni, Rodrigo e Vinicius 45 milioni ciascuno e non sappiamo quanti di questi diventeranno campioni, sicuramente lo è Mbappè acquistato per più di 100 milioni dal PSG. Dembelé passa più tempo alla PlayStation che in campo ed è stato pagato un occhio della testa. In questa situazione, avere un vivaio che funziona è oro, come fa De Laurentiis a non capire questa futile e banale verità?".