Chiariello: "Il Napoli risponde alla Juventus, il segnale al campionato è stato dato!" [VIDEO]

Umberto Chiariello è intervenuto ai microfoni di Canale 21 dopo la vittoria della SSC Napoli contro la Fiorentina. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

“Partire bene da Firenze era la condizione necessaria per un campionato ambizioso. Con un inizio con due trasferte così difficili, Firenze e Torino contro la Juve, molti pensavano al peggio. Il Napoli è dominato per mezz’ora da un’entusiasta Fiorentina, per la nuova presidenze e l’acquisto di Ribery, ma una grande squadra sa tenere nei momenti difficili e riesce a vincere la partita. Forse l’arrivo di un vecchio centravanti come Llorente potrà supportare Milik, ma la vecchia guardia: Insigne, Mertens e Callejon si fa sempre sentire. Questo 4-3 mostra ancora i tanti limiti di questo Napoli con la coppia difensiva Manolas e Koulibaly ancora da registrare, ma anche tante cose positive come il debuttante Elmas. Non sarà facile sbancare Firenze per le altre squadre, il segnale al campionato è stato dato, la Juve c’è ma il Napoli risponde. E domenica c’è la Partita“.