Chiariello: "Il Napoli cedendo Koulibaly non si indebolirebbe! Ha dimostrato di non essere Van Dijk, è già da un anno fuori dal progetto"

Calciomercato Napoli - In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’ è intervenuto Umberto Chiariello, con il suo EditoNapoli:

“Il Napoli, cedendo Koulibaly non si indebolirebbe, sta a Napoli da 7 anni, vuole guadagnare di più e vincere, ritiene chiuso il suo ciclo napoletano, anche se ama la città; quando un giocatore non vuole rimanere, non si può trattenere; ha dimostrato di non essere Van Dijk, un leader della difesa, raccogliendo il testimone di Albiol e non può giocare con Manolas. È sulla soglia dei trent’anni, il Napoli non si indebolisce perché Koulibaly è già da un anno fuori dal progetto Napoli: lo ringraziamo, lo amiamo e stimiamo".