Chiariello: "I napoletani si devono vergognare per i veleni su Mario Rui, Natan è il difensore più forte del Napoli"

Umberto Chiariello ha parlato a Canale 21 dopo Napoli Cagliari:

"I napoletani si devono vergognare per quello che in passato hanno detto a Mario Rui. E' tornato il portoghese che Spalletti chiamava Il Maestro e si è visto com'è cambiato il Napoli in tanti aspetti. Torna a segnare Osimhen e anche Kvaratskhelia. Su Mario Rui sono stati detti veleni.

Juan Jesus sistematicamente difende dietro l'attaccante. E' un fatto grave quello che riguarda la zona difensiva del Napoli. Natan è un prospetto ed è il più forte difensore che ha il Napoli. Il professor Rongoni ha fatto disastri nella condizione fisica del Napoli".