Umberto Chiariello: "D'accordo con Spadafora, dopo la crisi nulla sarà come prima"

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’ è intervenuto Umberto Chiariello, giornalista, con il suo EditoNuovo:

“Oggi è in atto l'ennesimo scontro: tra il Ministro dello Sport Spadafora e la Lega calcio nel complesso, rappresentata da Dal Pino. Ho criticato Spadafora in passato, ma questa volta sono d'accordo con lui. “Devono capire che dopo questa crisi niente potrà essere più come prima”. Dal Pino risponde: “Non è il momento di fare demagogia”, ma dov'è la demagogia? Nel frattempo i giuristi dicono che non si possono creare norme ad hoc. L'esempio della Juve non è perseguibile per tutti. E' tutto da capire, rimandato tutto a dopo Pasqua".