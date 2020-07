Chiariello: "Con Arthur e Kulusevski la Juve è già in vantaggio per il prossimo scudetto"

Calciomercato Napoli - In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’ è intervenuto Umberto Chiariello, conduttore della trasmissione: “Nono scudetto consecutivo per la Juventus che certifica la morte commerciale del calcio italiano. Un prodotto basato sulla competizione dove non c'è competizione, è invendibile. Sarri è un grande allenatore con dei limiti evidenti derivanti dalla lunga storia di 50 anni di panchine dove ha mangiato pane, fango e polvere. Cerca ormai di vivere di compromessi, non è più il maestro di calcio che ha generato il Sarrismo. Il Napoli si è suicidato con Ancelotti, la Lazio si è sciolta come neve al Sole. De Laurentiis dice basta, non c'è altra via che la redistribuzione ed inventarsi qualcosa. L'anno prossimo la Juventus è già in pole position per il 10° scudetto, già in vantaggio con Kulusevski e Arthur".

“Oma ci dice che Osimhen ha già fatto le visite mediche e che sta per essere annunciato. Arriva Iovino e dice che secondo lui il Lille ed il Napoli l'hanno fatto fuori per Osimhen, intanto non si sa il calciatore se firma, non firma, con chi firma. I giornali dicono che il Liverpool si è fatto indietro: stallo totale. Arriverà a Napoli o farà la fine di Pepe? Ci siamo risparmiati un bel pacco o ci stiamo perdendo un futuro fuoriclasse? Lo scopriremo solo vivendo".