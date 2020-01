Chiariello: "Chiedete scusa ad Insigne, chi lo critica è la rovina del Napoli. Gattuso ha restituito un'anima a questa squadra" [VIDEO]

Ultimissime calcio Napoli - Il collega di Canale 21, Umberto Chiariello ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo Napoli-Juventus:

"Commosso per Lorenzo Insigne. Non lo conosco ma l'ho sempre difeso a spada tratta anche nei momenti dell'ammutinamento. Una situazione in cui non aveva colpe e il cui responsabile è stato solo Ancelotti. Questa squadra non aveva più un'anima e per ritrovarla è bastato un tecnicno che non è ancora un grande. Un allenatore che ha messo in campo una squadra operaia che nel primo tempo non ha subito un tiro in porta. Insigne ha fatto bellissime giocate e si è sacrificato per la squadra. E' entrato in tutte le azioni pericolose e dopo la prestazione di oggi, dovete solo chiedergli scusa. L'avete sempre criticato, l'avete massacrato, gli avete detto che è la rovina del Napoli. La rovina del Napoli siete voi che uccidete i vostri figli. Al Napoli bastava un uomo a centrocampo che desse ordine e che facesse quadrare il cerchio. Avevamo Veretout in mano e non l'abbiamo preso per colpa di Ancelotti. Questa squadra ha grande qualità e non è possibile vederla all'undicesimo posto. Questa sera abbiamo battuto la Juve di Sarri con il cuore e il talento di Insigne. Anche ad Hysaj dovete chiedere scusa perchè oggi ha giocato da calciatore vero. Anche Manolas ha dimostrato di essere un grande difensore. Con Gattuso non vogliamo tornare provinciale, ma vogliamo solo cominciare a risalire".