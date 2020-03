Chiariello applaude il gesto di Insigne: "Il suo cuore sia di grande esempio per tutti voi"

Notizie Napoli calcio. In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’ è intervenuto Umberto Chiariello, giornalista, con il suo EditoNapoli:

“Non si è mai chiesto scusa a Insigne. A 29 anni si è già laureati, si ha un lavoro, una famiglia. È un ragazzo che abbiamo tartassato, definendolo il male del Napoli. L'altro giorno sottobanco si è messo in coda chiamando De Luca per capire come aiutare il Cotugno. Ha donato 100.000 euro e ha messo la sua faccia per dire "Stat'v 'a casa" che non è uno slogan, ma un ordine. Il cuore di Lorenzo, sia di insegnamento per tutti voi".