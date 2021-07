Chiariello a CN24: "Giuntoli è un separato in casa: il mercato sarà fatto da ADL e Spalletti. Mario Rui? Addio da festeggiare"

Umberto Chiariello è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime notizie sul Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"Giuntoli? E' un separato in casa, qualcuno ha scritto che prende il reddito di cittadinanza. Farà ciò che gli chiederanno di fare De Laurentiis e Spalletti. Non può fare altro. Giuntoli è più bravo nel vendere che nel comprare. Prima si vende e poi si compra, ma come sempre. Il fatto che Mario Rui possa andare via è da festeggiare, così arriverà un terzino sinistro. Luperto e Malcuit tornano alla base ma a sinistra si deve intervenire in maniera seria ricoprendo un ruolo da titolare. Conferenza? Mi sono segnato una serie di punti sulle sue parole. Su Napoli-Verona non ha detto niente di più del fatto che ho sempre sostenuto: non è successo niente, è entrato nello spogliatoio a fine primo tempo e in caso di vantaggio era fatta. Non è successo niente, ma ha fatto le scuse. Sul silenzio stampa ha detto di aver protetto l'allenatore confermandolo anche dopo l'ultima partita. Che significa 'vedo il Napoli altrove'? Intende dire che pensa a qualcosa come la Superlega. Ridimensionare i costi non vuol dire per forza ridimensionamento tecnico ma solo legato ai costi e questa è la nuova sfida".