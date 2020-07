Chiariello: "A Bologna mega turn over, ma sarà una squadra ugualmente forte che vorrà vincere”

Notizie Napoli calcio. In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’ è intervenuto Umberto Chiariello, con il suo EditoNapoli:

“Si parla di un turn over molto ampio questa sera a Bologna. Ospina lascia il posto a Meret, Hysaj surroga uno dei due terzini, Maksimovic in panchina e si riforma la strana coppia Koulibaly-Manolas. A centrocampo si ricompone il terzetto – o forse no – Demme al posto di Lobotka ed Elmas al posto di Fabian. Davanti rebus fitto: Lozano o Insigne? Ballottaggio a sinistra, a destra Politano ed al centro l'enigmatico Milik. Un cambiamento pressoché totale, ma è una squadra ugualmente forte che va a Bologna per vincere".