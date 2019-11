L'avvocato Chiacchio: “Il presidente del collegio arbitrale deciderà, Ancelotti ago della bilancia”

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, è intervenuto Eduardo Chiacchio, avvocato:

“Non sono un tecnico specializzato nella materia, ma ne ho viste tante, anche nelle categorie inferiori. Al di là dell'intervento del sindacato mondiale, le questioni affettive e personali sono un'altra cosa. Nel comunicato, quando si cita il nome dell'allenatore Carlo Ancelotti, ci si dimentica che lui ha osservato e rispettato le volontà della società. Sarà nominato un collegio arbitrale che deciderà in base alle norme, il calciatore deve osservare la direttiva, l'allenatore ha osservato la direttiva con lo staff tecnico e quindi è stato violato un preciso disposto. Per il pagamento, le società hanno la possibilità di pagare lo stipendio fino al giorno 20 del mese successivo, la scadenza siderale del mese d'Ottobre è il 16 Dicembre, se non accade, ogni società viene sanzionata con penalizzazione in classifica. I calciatori possono fare una messa in mora per chi non rispetta i pagamenti entro il 20, perché i calciatori non l'hanno fatto? Del comunicato fatto apprezzo la passione, la vicinanza, ma sulla concretezza contrattuale, siamo abbastanza lontani. Cosa accadrà? Al di là degli appassionati comunicati - lontani dalle normative anche perché c'è la questione di Ancelotti - non dobbiamo dimenticare che sarà costituito a breve un collegio arbitrale, tra poco i giocatori nomineranno il proprio arbitro, e tutti insieme nomineranno un presidente del collegio arbitrale che deciderà. Resto ancorato alla valutazione di Ancelotti citato come testimone che sarà l'ago della bilancia. Avventurarsi in proclami, ritengo sia inopportuno".